Павел Василенко

Известный нападающий Томас Мюллер выиграл свой первый клубный трофей за пределами Баварии и достиг невероятного достижения – он стал самым титулованным немецким футболистом в истории футбола.

Германия воспитала так много великих футбольных чемпионов, но Мюллер превзошел их всех. Накануне он завоевал свой 35-й трофей в карьере.

Хотя все ожидали, что он завершит карьеру после ухода из Баварии, своего единственного клуба в жизни, по крайней мере до этого лета, Мюллер удивил мир и переехал в Канаду. Его новый клуб – Ванкувер Вайткепс.

Он не только начал играть за Ванкувер Вайткепс, но и сразу выиграл трофей. Вчера вечером стал чемпионом Канады, обыграв Ванкувер со счетом 4:2 в финальной игре плей-офф.

Мюллер забил гол с пенальти, сделав счет 2:0, после чего отдал результативную передачу, и покинул поле на 79-й минуте. Он внес свой вклад в завоевание трофея, а одновременно стал самым титулованным немецким футболистом в истории.

Это 35-й трофей в карьере для известного нападающего, который превзошел Тони Крооса, с которым он до вчерашнего дня делил первое место.

36-летний Мюллер выиграл 13 чемпионских трофеев Германии с Баварией, а среди самых важных трофеев у него также есть титул чемпиона мира с Германией и два Лиги чемпионов.