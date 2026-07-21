Сергей Разумовский

Колумбийский вингер Анхель Торрес больше не находится в составе Динамо. По информации «ТаТоТаке», киевский клуб принял решение расстаться с футболистом из-за его непрофессионального поведения и ненадлежащего отношения к работе.

Как сообщается, 26-летний легионер не убедил главного тренера Игоря Костюка не только своим уровнем игры, но и дисциплиной в быту и на тренировках. Именно поведенческие моменты стали ключевой причиной того, что он покинул тренировочный лагерь украинской команды и фактически выбыл из дальнейших планов клуба.

Источник утверждает, что Торрес неоднократно проявлял непрофессионализм, а также регулярно оказывался в конфликтных ситуациях. В Динамо, по данным источника, обратили внимание на его пренебрежительное отношение к партнерам по команде и не стали мириться с таким подходом к работе. В итоге клуб решил не затягивать ситуацию и отстранил игрока от дальнейшего пребывания в команде.

Несмотря на то, что контракт колумбийца с киевлянами действителен до июня 2028 года, в футболке Динамо он, вероятно, больше не сыграет. Футболист уже покинул расположение коллектива, так что его дальнейшая карьера в киевском клубе, судя по всему, завершена досрочно.

Торрес присоединился к чемпионату Украины в мае 2025 года, однако закрепиться в основном составе так и не смог. За это время он провел лишь два матча за первую команду Динамо.

В прошлом сезоне вингер выступал в Турции на правах аренды за Эюпспор. Там у него была значительно заметная игровая практика: за 12 матчей он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Именно этот период выглядел самым успешным в его недавней карьере, однако повторить такой уровень в Динамо он не смог.

По оценке рынка, трансферная стоимость Анхеля Торреса составляет 250 тысяч евро. В то же время после нынешнего решения киевского клуба его будущее выглядит неопределенным, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, найдет ли он новую команду в ближайшее время.

Напомним, защитник Динамо получил травму колена и будет прооперирован.