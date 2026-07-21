Денис Седашов

Левый защитник киевского Динамо Константин Вивчаренко получил тяжелую травму колена и нуждается в хирургическом вмешательстве. Слова приводит пресс-служба Динамо.

24-летний футболист травмировался в своем первом же матче нового сезона — в ответном матче квалификации Лиги Европы против румынской Университати Клуж, где вышел на замену. Точные сроки восстановления игрока станут известны только после проведения операции.

В прошлом сезоне Вивчаренко был основным левым защитником киевлян, отдав 4 голевых передачи в 29 матчах во всех турнирах.

Первый матч завершился вничью со счетом 0:0.

Матч Университатя – Динамо начнется в 20:30 по киевскому времени.