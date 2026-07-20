Павел Василенко

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных после завершения чемпионата мира-2026. Победитель турнира, сборная Испании, поднялась на первое место, опередив Аргентину, которая потеряла лидерство после поражения в финале.

Сборная Украины также изменила своё положение в рейтинге. Команда опустилась на одну позицию и теперь занимает 33-е место, имея 1549,29 балла. Сине-желтых обогнал Кот-д'Ивуар, который поднялся сразу на две позиции и стал 31-м. Выше Украины осталась и Республика Корея, хотя азиатская сборная потеряла сразу семь мест.

Первая десятка рейтинга претерпела несколько изменений. Лидером стала Испания, второй идет Аргентина, а тройку замыкает Франция.

Наибольший прорыв среди первой десятки совершила сборная Мексики, которая поднялась сразу на четыре позиции.

Топ-10 рейтинга ФИФА

1 (2). Испания – 1995,88

2 (1). Аргентина – 1970,37

3 (3). Франция – 1948,97

4 (4). Англия – 1922,83

5 (6). Бразилия – 1804,92

6 (7). Марокко – 1803,99

7 (5). Португалия – 1787,85

8 (9). Бельгия – 1778,36

9 (8). Нидерланды – 1775,54

10 (14). Мексика – 1754,30

…

33 (32). Украина – 1549,29