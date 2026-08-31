Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер использует участие в Лиге чемпионов сезона-2026/27 для международной промоции украинской экономики. На футболках команды разместят надпись Invest in Ukraine, сообщает пресс-служба компании SCM — генерального партнера клуба.

В рамках инициативы на экипировке Шахтера будет логотип SCM, под которым разместят призыв Invest in Ukraine. Клуб и компания стремятся привлечь внимание международного бизнеса к необходимости инвестировать в Украину уже сейчас, не откладывая экономическое восстановление до окончания войны.

Фото: SCM

Авторы кампании подчеркивают, что Украине нужны новые проекты, партнерства и капиталовложения уже сегодня. Таким образом «горняки» планируют использовать международную аудиторию Лиги чемпионов, чтобы рассказать о возможностях для инвесторов и поддержать украинскую экономику.

Отметим, что основателем и единственным акционером SCM является президент Шахтера Ринат Ахметов. Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин прокомментировал такое решение.

Клуб с первых дней вторжения четко осознавал свою роль в представительстве и защите интересов Украины в Европе и мире. Футбольная дипломатия – это важная часть нашего существования с 2022 года. Мы не только представляем страну, мы постоянно напоминаем о войне в Украине, нуждах украинцев, их мужестве, стойкости. Уверен, что весь клуб, его менеджмент, все игроки осознают, что они выходят на поле не только ради игры, но и для того, чтобы наш призыв был услышан. Сергей Палки́н

Ранее аналитики оценили шансы Шахтера в Лиге чемпионов.