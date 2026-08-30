Третья победа подряд. Реал разгромил Малагу
Мадридская команда снова заработала три очка
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В матче третьего тура Ла Лиги Реал на своем поле разгромил Малагу со счетом 4:0. Мадридская команда одержала третью победу подряд.
В первом тайме подопечные Жозе Моуринью забили три мяча, а точку в конце игры поставил Арда Гюлер.
Украинский голкипер Реала Андрей Луннин провел весь матч в запасе.
На данный момент мадридская команда занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав девять очков. Малага идет на 19-й позиции с одним баллом.
Ла Лига, 3-й тур
Реал – Малага – 4:0
Голы: Беллингем, 19, Эрреро, 26 (автогол), Мбаппе, 30, Гюлер, 90+1.