Аналитики оценили шансы Шахтера в Лиге чемпионов
«Шахтеры» вернулись в самый сильный клубный турнир
Аналитическая платформа Football Meets Data смоделировала результаты основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27 и определила вероятности для команд на различных стадиях соревнований.
Наивысшие шансы на итоговый триумф, по расчетам статистиков, имеет ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного — сразу 13%.
Шахтер оценивают значительно скромнее, ведь вероятность донецкой команды пробиться в 1/8 финала составляет 27,6%, тогда как до четвертьфинала — лишь 8,8%, а до полуфинала — только 2,6%.
Еще меньшими являются шансы украинцев сыграть в решающем матче турнира — 0,7%. А возможность выиграть Лигу чемпионов статистическая модель оценила всего в 0,2%.
По результатам жеребьевки соперниками Шахтера в Лиге чемпионов будут Реал, Интер, Спортинг, РБ Лейпциг, Фенербахче, ПСВ, АЕК и Слован.
Основной этап еврокубка стартует 8 сентября 2026 года и продлится до 27 января 2027 года.