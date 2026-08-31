Павел Василенко

Аналитическая платформа Football Meets Data смоделировала результаты основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27 и определила вероятности для команд на различных стадиях соревнований.

Наивысшие шансы на итоговый триумф, по расчетам статистиков, имеет ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного — сразу 13%.

Шахтер оценивают значительно скромнее, ведь вероятность донецкой команды пробиться в 1/8 финала составляет 27,6%, тогда как до четвертьфинала — лишь 8,8%, а до полуфинала — только 2,6%.

Еще меньшими являются шансы украинцев сыграть в решающем матче турнира — 0,7%. А возможность выиграть Лигу чемпионов статистическая модель оценила всего в 0,2%.

[🔵 UEFA Champions League - knockout stage projection]



🏆 Winner probabilities:



13% 🇫🇷 PSG

11% 🇩🇪 Bayern München

10% 🇪🇸 Barcelona

10% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

9% 🇪🇸 Real Madrid

8% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

6% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

4% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester Utd

3% 🇪🇸 Atlético Madrid

3% 🇮🇹 Inter

...



👉 Full… pic.twitter.com/buFCSn0NsL — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 30, 2026

По результатам жеребьевки соперниками Шахтера в Лиге чемпионов будут Реал, Интер, Спортинг, РБ Лейпциг, Фенербахче, ПСВ, АЕК и Слован.

Основной этап еврокубка стартует 8 сентября 2026 года и продлится до 27 января 2027 года.