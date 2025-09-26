Нагорняк сообщил, когда Супряга восстановится после травмы
Футболист проходит курс восстановления
1 день назад
Владислав Супряга. Фото - ФК Эпицентр
Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о травме нападающего команды Владислава Супряги.
«Влад не сможет играть 3-4 недели. Продолжается процесс восстановления. Наш врач Кристина Пынзарь сразу на месте вправила ему руку. Самое главное, что удалось избежать перелома, и после октябрьской паузы сборных мы ждем возвращения Супряги».
В этом сезоне Супряга в составе Эпицентра провел четыре матча и забил один мяч.
Команда Нагорняка занимает 15-е место в чемпионате Украины с тремя очками в шести встречах.
26 сентября Эпицентр откроет 7 тур УПЛ матчем против Кудривки (18:00).