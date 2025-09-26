Павел Василенко

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о травме нападающего команды Владислава Супряги.

«Влад не сможет играть 3-4 недели. Продолжается процесс восстановления. Наш врач Кристина Пынзарь сразу на месте вправила ему руку. Самое главное, что удалось избежать перелома, и после октябрьской паузы сборных мы ждем возвращения Супряги».

В этом сезоне Супряга в составе Эпицентра провел четыре матча и забил один мяч.

Команда Нагорняка занимает 15-е место в чемпионате Украины с тремя очками в шести встречах.

26 сентября Эпицентр откроет 7 тур УПЛ матчем против Кудривки (18:00).