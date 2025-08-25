Павел Василенко

Владислав Супряга, который в этом сезоне будет выступать за новичка УПЛ Эпицентр на правах аренды, получает в Динамо от 350 до 400 тысяч долларов в год. Об этом рассказал журналист и комментатор Михаил Спиваковский.

По его словам, чешский Яблонец был готов повторить условия киевского клуба и подписать форварда, но сам Супряга предпочел переход в Эпицентр. При этом зарплата игрока будет распределена между клубами примерно в соотношении 50 на 50 или 40 на 60.

«Имея такие условия, Супряга безусловно станет самым дорогим футболистом в составе Эпицентра», – отметил Спиваковский в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

Нападающий уже дебютировал за новую команду в матче 1/32 финала Кубка Украины, где Эпицентр уступил любительскому Агротеху после серии пенальти (1:1, 6:7).

Стоит напомнить, что Супряга не забивает на клубном уровне с сентября 2020 года, когда поразил ворота бельгийского Гента в квалификации Лиги чемпионов (2:1). Его контракт с Динамо действует до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает нападающего в 400 тысяч евро.