Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о переходе нападающего Владислава Супряги.

«Уговаривать Влада долго не пришлось. Он сам выразил желание играть в Эпицентре. В коллективе он ведет себя на высоком уровне. Однако все равно люди воспринимают его как чемпиона мира, которому дали много авансов — а в Динамо не получилось, если говорить откровенно. Я работал с ним в начале карьеры. У него колоссальные данные: хорошая скорость, игра на завершении, чувство момента. Все это было, и мы хотим ему в этом помочь.

У Влада одна проблема, которая лежит в психологии. Во многом ему испортили карьеру медиа, которые подняли планку, с которой не каждый справится. До травмы он хорошо работал на тренировках. В игровых моментах, может, не все выходит, но в любой момент его может «прорвать». Так и произошло с Кривбассом. К счастью, избежал перелома».