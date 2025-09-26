Нагорняк: «Супряга? Во многом ему испортили карьеру медиа»
Специалист дал откровенный ответ относительно своего нападающего
1 день назад
Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о переходе нападающего Владислава Супряги.
«Уговаривать Влада долго не пришлось. Он сам выразил желание играть в Эпицентре. В коллективе он ведет себя на высоком уровне. Однако все равно люди воспринимают его как чемпиона мира, которому дали много авансов — а в Динамо не получилось, если говорить откровенно. Я работал с ним в начале карьеры. У него колоссальные данные: хорошая скорость, игра на завершении, чувство момента. Все это было, и мы хотим ему в этом помочь.
У Влада одна проблема, которая лежит в психологии. Во многом ему испортили карьеру медиа, которые подняли планку, с которой не каждый справится. До травмы он хорошо работал на тренировках. В игровых моментах, может, не все выходит, но в любой момент его может «прорвать». Так и произошло с Кривбассом. К счастью, избежал перелома».
В этом сезоне Супряга в составе Эпицентра провел четыре матча и забил один мяч.
Команда Нагорняка занимает 15-е место в чемпионате Украины с тремя очками в шести встречах.
26 сентября Эпицентр откроет 7-й тур УПЛ матчем против Кудривки (18:00).