Павел Василенко

Донецкий Шахтер не планирует продлевать контракт с буркинийским нападающим Лассиною Траоре. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Действующее соглашение футболиста с клубом завершается летом 2026 года, после чего он покинет команду в статусе свободного агента.

Руководство «горняков» не видит целесообразности в заключении нового контракта с форвардом, а причиной такого решения является финансовый фактор. Траоре остается самым высокооплачиваемым игроком в составе донецкой команды.

Возможное продление сотрудничества на аналогичных или улучшенных условиях может создать дополнительную нагрузку на клубный бюджет.

Траоре в сезоне 2025/26 сыграл за Шахтер три матча во всех официальных турнирах: без результативных действий.