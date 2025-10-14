Сергей Стаднюк

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире MEGOGO после минимальной победы в матче четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (2:1) оценил дальнейшую турнирную ситуацию.

Во-первых, Исландия еще не обыграла Азербайджан. На том поле, где мы играли, будет не так просто это сделать. Я считаю, Азербайджан — это квалифицированная команда. Сегодня они очень качественно оборонялись. То же самое матч во Франции — он будет через месяц. Для нас сейчас очень важно, чтобы восстановились те игроки, которые травмированы. Мы вообще не играем оптимальным составом. Поэтому для меня сейчас очень важно, чтобы те игроки, которые сейчас травмированы, вернулись и сыграли максимум игр перед играми сборной. Сергей Ребров

Напомним, сборная Украины набрала семь очков в группе D квалификации на чемпионат мира. В случае поражения сине-желтых в следующем туре от Франции и победы Исландии над Азербайджаном, команде Реброва не устроит ничья в очном поединке с островитянами, чтобы надеяться на плей-офф.

