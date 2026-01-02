Голкипер Баварии и сборной Израиля Даниэль Перец во второй раз в сезоне сменит клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Первую половину сезона вратарь провел в аренде в Гамбурге, получив приглашение присоединиться к Саутгемптону.

Перец прошел медосмотр и готовится к субаренде в команду Чемпионшипа. Саутгемптон договорился с чемпионом Германии об аренде с опцией выкупа за 8,5 млн.

В текущем сезоне Перец провел за HSV 2 матча в Кубке Германии.

