Вратарю Баварии надоело сидеть за спиной Нойера
Мюнхенцы получат компенсацию
около 1 часа назад
Даниэль Перец / Фото - IMAGO
Голкипер Баварии и сборной Израиля Даниэль Перец во второй раз в сезоне сменит клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Первую половину сезона вратарь провел в аренде в Гамбурге, получив приглашение присоединиться к Саутгемптону.
Перец прошел медосмотр и готовится к субаренде в команду Чемпионшипа. Саутгемптон договорился с чемпионом Германии об аренде с опцией выкупа за 8,5 млн.
В текущем сезоне Перец провел за HSV 2 матча в Кубке Германии.