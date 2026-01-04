Согласно последним данным Transfer News Life, центральный нападающий Николас Джексон, который выступает за мюнхенскую Баварию на правах аренды из Челси, скорее всего, вернется в Лондон по окончании сезона. Отмечается, что немецкий клуб не намерен использовать опцию выкупа игрока.

Венсану Компани уже предложили нового форварда, который станет дублером после Гарри Кейна и в перспективе сможет заменить англичанина. Сообщается, что турецкий Галатасарай готов продать Виктора Осимхена, чтобы получить дополнительный доход.

Нигерийский форвард положительно относится к своему возможному переходу в Бундеслигу, тогда как предложения из Саудовской Аравии его не интересуют.

Контракт Осимхена со стамбульским клубом действует до 2029 года. В этом сезоне он провел 16 матчей и забил 12 голов. По оценке Transfermarkt, стоимость 27-летнего нападающего составляет 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кейн возглавил рейтинг претендентов на Золотой мяч 2026.