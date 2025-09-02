Защитник американского «Коламбус Крю» Евгений Чеберко поделился мыслями о выступлениях за сборную Украины. Слова футболиста передает RG.

Я много работал ради этого, я мечтал вернуться и показать себя как можно лучше, и они наконец дали мне шанс. Ты не можешь контролировать решения тренеров, которые должны выбирать среди многих замечательных украинских футболистов, но ты можешь контролировать свое поведение, свои привычки, свои тренировки и свою личную жизнь.

Я не хочу, чтобы меня просто вызвали, чтобы я сыграл и потом снова ждал еще пять лет. Я должен продолжать работать и, надеюсь, смогу чаще представлять команду и осуществить детскую мечту.