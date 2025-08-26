Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана
В список вошли 25 футболистов
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стартовым матчам отборочного турнира ЧМ-2026 против Франции (5 сентября, Вроцлав, 21:45) и Азербайджана (9 сентября, Баку, 19:00).
В основной список вошли 25 исполнителей, в резервный – шестеро, сообщает официальный сайт УАФ.
Привлекает внимание приглашение сразу двух абсолютных потенциальных дебютантов – защитника киевского Динамо Тараса Михавко и хавбека донецкого Шахтера Олега Очеретько.
Вратари: Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Резник (Шахтер).
Защитники: Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Юхим Конопля (все – Шахтер), Тарас Михавко, Александр Тимчик (оба – Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон).
Полузащитники: Александр Зинченко (Арсенал), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко (Динамо), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор).
Нападающие: Роман Яремчук (Олимпиакос), Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Динамо).
Резервный список
Георгий Бущан (Аль-Шабаб), Богдан Михайличенко (Полесье), Евгений Чеберко (Коламбус Крю), Александр Пихальонок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все – Динамо).
Сбор национальной команды начнется 1 сентября недалеко от польского города Познань. 4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где 5-го числа на «Тарчински Арена Вроцлав» примут Францию.