Сергей Разумовский

Украинский нападающий Артем Степанов забил свой первый гол в новом сезоне за Утрехт. Форвард отметился в матче второго тура чемпионата Нидерландов против АЗ Алкмара, однако его результативный удар не помог команде избежать разгромного поражения.

Утрехт на своем поле уступил сопернику со счетом 1:4 и после двух туров остается без набранных очков. Для команды это уже второе поражение на старте чемпионата Нидерландов.

Гости открыли счет в конце первого тайма. На первой компенсированной минуте к стартовым 45 минутам Пер Копмейнерс воспользовался возможностью у ворот Утрехта и вывел АЗ Алкмар вперед.

После перерыва команда из Алкмара быстро увеличила свое преимущество. На 47-й минуте Весли Патати забил второй гол гостей, а еще через две минуты Мекс Мёрдинк воспользовался очередной возможностью и довел счет до 3:0.

Утрехт пытался вернуться в игру и сумел сократить отставание. На 62-й минуте после подачи с углового Степанов выиграл борьбу в штрафной площадке АЗ и ударом головой или с близкого расстояния отправил мяч в сетку. Этот гол стал единственным для хозяев в этой встрече.

Для 19-летнего украинца результативный удар стал первым в новом сезоне. В то же время Степанов провел на поле весь матч и был одним из самых заметных футболистов Утрехта в атакующей фазе. На 23-й минуте нападающий получил желтую карточку.

Несмотря на гол Степанова, Утрехт не смог навязать сопернику равную борьбу. Гости продолжали создавать опасные моменты и контролировали ход встречи. Окончательный счет был установлен на 84-й минуте, когда Аюб Уфкир забил четвертый мяч АЗ.

В итоге Утрехт потерпел поражение со счетом 1:4. Команда проиграла оба стартовых матча чемпионата Нидерландов и пока не набрала ни одного очка.

В стартовом туре чемпионата Степанов не попал в заявку нидерландской команды. Причиной стали проблемы с оформлением повторной аренды футболиста из леверкузенского Байера. После завершения необходимых процедур украинец смог вернуться в состав и принять участие в матче против АЗ Алкмара.

Эредивизи, второй тур

Утрехт – АЗ Алкмар 1:4

Голы: Степанов, 62 – Пер Копмейнерс, 45+1, Патати, 47, Мёрдинк, 49, Уфкир, 84