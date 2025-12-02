Павел Василенко

Футболисты Ниццы Жереми Бога и Терем Моффи начали судебные процедуры после того, как, по данным французских СМИ, стали жертвами жестокого нападения со стороны своих собственных болельщиков после возвращения из победного матча против Лорьяна (3:1).

Инцидент произошел в воскресенье вечером перед тренировочным центром клуба, где около 400 разъяренных фанатов заблокировали автобус с игроками и тренерским штабом, создав атмосферу полного хаоса.

Бога и Моффи, как сообщается, подверглись ударам кулаками и ногами, а также стали объектами расистских оскорблений и плевков. Некоторые из нападений были направлены в гениталии, в результате чего Бога получил пять дней больничного, а Моффи будет восстанавливаться по крайней мере до следующей недели.

По сообщениям, вратарь Йованн Диуф помог Моффи избежать дальнейшей расправы и спрятал его внутри клубных помещений.

Несмотря на предупреждения о возможной агрессивной встрече болельщиков, команда все же вернулась на базу. Напряжение возросло, когда двое представителей фанатов зашли в автобус, чтобы выразить свое недовольство, после чего в толпе также было совершено нападение на спортивного директора Флориана Мориса.