Наполи из-за потери лидерства заставил Конте яростно злиться
Чемпион застрял в Болонье
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Болонья в рамках 11 тура Серии А принимала чемпиона Италии Наполи. Встреча на «Ренато Даль’Ара» завершилась со счетом 2:0.
Команда Антонио Конте дважды пропустила после перерыва. Победу хозяевам обеспечили точные удары Даллінги и Лукуми.
Неудача Наполи дала возможность Болонье приблизиться в турнирной таблице, обострив борьбу за Скудетто между Интером, Ромой и Миланом.
Серия А. 11 тур
Болонья - Наполи 2:0
Голы: Даллінга, 50, Лукуми, 66
Поделиться