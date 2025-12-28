Павел Василенко

Наполи на выезде победил у Кремонезе со счетом 2:0 в матче 17-го тура Серии А. Оба гола были забиты в первом тайме датским нападающим Расмусом Хойлундом.

Кремонезе же были абсолютно беспомощны. Они сосредоточились на обороне, и любые попытки контратак легко нейтрализовались. Как следствие, хозяева не смогли забить ни одного гола.

Наполи набрал 34 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. Кремонезе – 12-й с 21 баллом.

Серия А, 17-й тур

Кремонезе – Наполи – 0:2

Голы: Хойлунд, 13, 45+1.