«Наполи» на выезде одержал победу над «Кремонезе» благодаря дублю Гойлунда.
около 1 часа назад
Наполи на выезде победил у Кремонезе со счетом 2:0 в матче 17-го тура Серии А. Оба гола были забиты в первом тайме датским нападающим Расмусом Хойлундом.
Кремонезе же были абсолютно беспомощны. Они сосредоточились на обороне, и любые попытки контратак легко нейтрализовались. Как следствие, хозяева не смогли забить ни одного гола.
Наполи набрал 34 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. Кремонезе – 12-й с 21 баллом.
Серия А, 17-й тур
Кремонезе – Наполи – 0:2
Голы: Хойлунд, 13, 45+1.
