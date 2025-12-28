Наполи планирует подписать перспективного вингера мадридского Реала Франка Мастантуоно, сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, клуб готов предложить аренду аргентинца с опцией последующего выкупа, а общая стоимость сделки может достигнуть 50 млн евро.

Однако ожидается, что Реал отклонит предложение, так как не собирается расставаться с 18-летним талантливым футболистом, приобретенным летом из Ривер Плейта.

За ситуацией вокруг игрока также следят клубы английской Премьер-лиги, но пока что никаких официальных предложений не поступало.

В нынешнем сезоне Мастантуоно провел 14 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

