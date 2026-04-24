Сергей Разумовский

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно преодолела второй раунд турнира WTA в Мадриде, одержав уверенную победу над Юлией Путинцевой. Матч завершился в двух сетах — 6:1, 6:3 в пользу украинки, которая продолжает борьбу за высокие результаты на престижном грунтовом турнире.

Костюк, которая в настоящий момент занимает 23-е место в рейтинге WTA, провела очень качественный матч и не оставила сопернице много шансов. Уже в первом сете украинка полностью контролировала игру, отдав Путинцевой лишь один гейм. Во второй партии борьба была несколько ровнее, однако Марта снова действовала убедительно и довела встречу до закономерной победы.

В третьем раунде турнира соперницей Костюк станет победительница поединка между американкой Джессикой Пегулой, которая занимает 5-е место в мировом рейтинге, и британкой Кэти Бултер, находящейся на 61-й позиции. Независимо от того, кто именно станет следующей оппоненткой украинки, ее ждет серьезное испытание.

Продолжает выступления в Мадриде и еще одна представительница Украины — Ангелина Калинина. Украинская теннисистка, которая в настоящий момент занимает (110 WTA), также остается в турнирной сетке. Ее следующей соперницей станет Наоми Осака (15 WTA). Это будет одна из самых интересных дуэлей для украинских болельщиков, ведь Калинину ждет матч против очень известной соперницы.

Не слишком удачно сложились события для украинской в парном разряде. Надежда Киченок в дуэте с японкой Макото Ниномией завершила выступления на стадии 1/16 финала. Их соперницами была сильная итальянская пара Сара Эррани / Ясмин Паолини. Матч завершился поражением украинско-японского тандема в двух сетах — 5:7, 6:7.

Особенно досадна для Киченок и Ниномии оказалась вторая партия. В ходе сета они имели преимущество в счете и могли перевести матч в решающий третий сет, однако не удержали инициативу. Итальянки сумели выровнять ситуацию, довести дело до тай-брейка, а уже там дожали соперниц и оформили выход в следующий раунд.

Таким образом, в одиночном разряде украинские болельщики и далее будут следить за выступлениями Марты Костюк и Ангелины Калининой, тогда как в парном турнире Надежда Киченок и Макото Ниномия завершили свои выступления.