Наполи стал обладателем Суперкубка Италии, обыграв в финале Болонью со счетом 2:0. Судьбу трофея решил Давид Нерес: бразильский вингер оформил дубль и стал главным героем решающего матча, принеся неаполитанцам уверенную победу.

Для Наполи это уже третий триумф в Суперкубке Италии в истории клуба. Ранее команда брала этот трофей в 1990 и 2014 годах.

В Серии А ситуация в верхней части таблицы остается максимально напряженной: Наполи с 31 очком опустился на третье место, пропустив вперед Интер и Милан, а позади расположились Рома и Ювентус – при этом позиции с первой по пятую между собой разделяет всего одно очко.

