Чемпион Италии торгуется за рекордсмена сборной Украины
Конте давит на руководство Наполи
около 1 часа назад
Арсений Батагов / Фото - Наполи
Экс-лидер молодежной сборной Украины Арсений Батагов может покинуть Трабзонспор посреди сезона, сообщает Karadeniz Gazetesi.
Среди претендентов на Батагова называют Наполи. Наставник чемпиона Италии Антонио Конте настаивает на подписании украинского защитника.
Неаполитанцы готовы удовлетворить финансовые запросы Трабзона, заплатив за Арсения 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Батагов заинтересовал ряд европейских клубов.
Батагов в нынешнем сезоне провел 17 матчей за Трабзонспор: 2 ассиста. Transferamrkt оценивает стоимость защитника в девять миллионов евро.
Также Арсений является рекордсменом по количеству матчей в составе молодежной сборной Украины (39 матчей).