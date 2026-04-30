Сергей Разумовский

В ответном матче полуфинала Лиги конференций Шахтер потерпел домашнее поражение от Кристал Пэлас, уступив со счетом 1:3. Английский клуб сделал значительную заявку на выход в финал, добившись убедительного результата перед ответным матчем.

Номинальные гости ошеломили донецкую команду уже на самом старте встречи. На 22-й секунде Исмаила Сарр открыл счет, воспользовавшись провалом в обороне после розыгрыша с центра поля. Этот быстрый гол позволил Кристал Пэлас сразу захватить инициативу и чувствовать себя значительно увереннее. До перерыва счет больше не изменился, так что первый тайм завершился минимальным преимуществом англичан.

В начале второй половины игры Шахтер сумел восстановить интригу. 22-летний Олег Очеретько, которому Арда Туран доверил место в стартовом составе, удачно сыграл после стандартного положения и сравнял счет. Казалось, что этот мяч может стать переломным и вернуть хозяев в игру.

Однако после пропущенного гола Кристал Пэлас быстро вернул себе контроль над ходом встречи. Уже на 58-й минуте Даити Камада вновь вывел свою команду вперед, а ближе к завершению поединка Стрюнн-Ларсен окончательно снял все вопросы о победителе, забив третий мяч на 84-й минуте. В итоге английский клуб добился уверенной победы над Шахтером и теперь имеет комфортное преимущество перед второй игрой.

В другом полуфинале Райо Вальекано на своем поле одолел Страсбург с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в встрече записал на свой счет Алемао на 54-й минуте. Ответные матчи в обеих полуфинальных парах состоятся ровно через неделю на полях соперников.

Интересно, что на общем этапе Кристал Пэлас также победил Динамо, с которым Шахтеру предстоит сыграть на выходных, также с разницей в два мяча (2:0).

Лига конференций. Полуфинал, первые матчи

Шахтер – Кристал Пэлас 1:3

Голы: Очеретько, 48 – Сарр, 1, Камада, 58, Ларсен, 84

Шахтер: Ризник, Винисиус Тобиас, Бондар, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько (Назарина, 83), Алисон, Педриньо (Невертон, 74), Марлон Гомес (Изаки, 65), Эгиналду (Бондаренко, 74), Кауан Элиас (Траоре, 83)

Кристал Пэлас: Гендерсон, Ричардс, Лакруа, Канво. Муньос, Уортон, Камада (Лерма, 90), Митчелл, Сарр, Матета (Ларсен, 65), Пино (Джонсон, 74)

Предупреждения: Очеретько (31), Винисиус Тобиас (38), Педро Энрике (53) – Пино (44), Канво (56)

Райо Вальекано – Страсбург 1:0

Гол: Алемао, 54