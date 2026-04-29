Денис Седашев

Мадридский Атлетико и лондонский Арсенал не выявили сильнейшего в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч на Метрополитано завершился вничью.

В конце первого тайма защитник хозяев Давид Ганцко сфолил в своей штрафной. Судья без колебаний указал на точку, и Виктор Дьокереш на 44-й минуте хладнокровно переиграл Яна Облака.

Второй тайм начался с давления хозяев, что привело к спорному моменту на 55-й минуте. После игры рукой Бена Уайта арбитр сначала проигнорировал эпизод, но после подсказки видеоассистентов и просмотра монитора VAR назначил пенальти уже в ворота гостей. Хулиан Альварес выполнил удар безукоризненно, установив равенство — 1:1.

На 78-й минуте Маккели назначил второй пенальти в ворота мадридцев за фол того же Ганцко. Игроки Арсенала уже готовились к удару, однако после длительного просмотра VAR арбитр отменил свое решение, зафиксировав отсутствие нарушения правил.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

Атлетико (Испания) — Арсенал (Англия) — 1:1

Голы: Альварес, 56 (пен.) — Дьокереш, 44 (пен.)

Вторая игра между Арсеналом и Атлетико состоится уже в Лондоне 5 мая.

Ранее свой первый матч в 1/2 финала сыграли ПСЖ и Бавария.