Сергей Разумовский

В первом матче плей-офф за право участия в украинской Премьер-лиге сезона-2026/2027 Кудривка не смогла одержать победу над первой лигой Агробизнес. Встреча в Ровно завершилась без забитых мячей — 0:0.

Номинальные хозяева, которые выступали как представители элитного дивизиона, пытались действовать первым номером и создали несколько опасных моментов у ворот соперника. Однако реализовать свое игровое преимущество команде не удалось. Агробизнес, в свою очередь, действовал дисциплинированно в обороне и сумел сохранить свои ворота на замке.

Для Кудривки этот результат оставляет открытым вопрос о ходе всего противостояния, так как решающий матч впереди. Команда будет иметь шанс исправить ситуацию уже во втором матче, однако для этого нужно будет значительно улучшить реализацию моментов и найти пути к воротам соперника.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 9 июня, в 18:00 в Тернополе. Именно там и определится, кто получит путевку в УПЛ на сезон-2026/2027.

Плей-офф за место в УПЛ, первый матч

Кудривка – Агробизнес 0:0

Кудривка: Яшков, Мачелюк, Векляк, Потимков, Фарина, Думанюк, Глущенко (Нагнойный, 68), Сторчоус (Беляев, 68), Свитюха (Пушкарев, 58), Овусу (Легостаев, 80), О. Козак (Макосо, 80).

Агробизнес: Хмеловский, Гаврушко, Сидоренко, Нижник, Слива, Толочко, Палюх, Теплый (Зинь, 79), Сёмка (Ныч, 70), Кузьмин (Б. Козак, 70), Лень (Резник, 79).

Предупреждение: Думанюк 30.