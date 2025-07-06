Назарина: «Физически готовы к Ильвесу»
Дончане провели последний контрольный матч накануне старта в Лиге Европы
11 минут назад
Полузащитник донецкого Шахтера Егор Назарина поделился ожиданиями от старта команды в квалификации Лиги Европы УЕФА. В первом раунде горняки сыграют против финского Ильвеса.
Скажу честно, мы еще не анализировали и не смотрели эту команду. Думаю, завтра начнем готовиться к встрече. Считаю, это неплохая команда, потому что в квалификации Лиги Европы слабых не бывает. Настраиваемся на сложную игру и будем стараться сделать все, чтобы пройти дальше.
Думаю, физически мы готовы. Возможно, немного не хватило времени, чтобы отработать все механизмы, которые хочет видеть тренер, но с каждой игрой мы добавляем и становимся лучше. Надеюсь, в первом официальном поединке покажем то, что просит наш тренерский штаб.
Встреча Шахтера и Ильвеса в первом квалификационном раунде Лиги Европы состоится 10 июля в 21:00 в Словении. Дончане уже опубликовали заявку на игру.
В последнем перед стартом в еврокубках контрольном матче Шахтер сыграл вничью со Словацко (1:1).
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