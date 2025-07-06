Полузащитник донецкого Шахтера Егор Назарина поделился ожиданиями от старта команды в квалификации Лиги Европы УЕФА. В первом раунде горняки сыграют против финского Ильвеса.

Скажу честно, мы еще не анализировали и не смотрели эту команду. Думаю, завтра начнем готовиться к встрече. Считаю, это неплохая команда, потому что в квалификации Лиги Европы слабых не бывает. Настраиваемся на сложную игру и будем стараться сделать все, чтобы пройти дальше.

Думаю, физически мы готовы. Возможно, немного не хватило времени, чтобы отработать все механизмы, которые хочет видеть тренер, но с каждой игрой мы добавляем и становимся лучше. Надеюсь, в первом официальном поединке покажем то, что просит наш тренерский штаб.