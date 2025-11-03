Павел Василенко

Согласно голосованию, организованному организацией FIFPRO, лучшие одиннадцать игроков 2025 года уже объявлены.

Международная федерация профессиональных футболистов, или FIFPRO, объединяет 60 000 игроков из 65 стран. Они проголосовали в опросе за лучшую команду года.

В символической сборной большинство игроков, которые выиграли прошлую Лигу чемпионов с ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья и Усман Дембеле. Только первый уже не в Париже, так как летом перешел в Манчестер Сити.

Испанские гранды имеют по два представителя в составе. За мадридский Реал выступают Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, за Барселону – Ламин Ямаль и Педри. В составе команды находятся представители Английской Премьер-лиги Вирджил ван Дейк из Ливерпуля и Коул Палмер из Челси.

Сборная года по версии FIFPRO: Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сити) – Хакими (ПСЖ), ван Дейк (Ливерпуль), Мендеш (ПСЖ) – Беллингем (Реал), Педри (Барселона), Витинья (ПСЖ) – Палмер (Челси), Ямаль (Барселона), Дембеле (ПСЖ) – Мбаппе (Реал).