Сергей Разумовский

В 11-м туре испанской Ла Лиги Реал Мадрид в родных стенах разгромил Валенсию.

Мбаппе открыл счет с пенальти на 19-й минуте, а в середине первого тайма удвоил преимущество «сливочных». Еще до перерыва Винисиус Жуниор не реализовал пенальти на 43-й, но уже через миг Беллингем забил третий мяч.

Во втором тайме хозяева спокойно контролировали игру. Каррерас в конце поставил точку. Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин из-за дисквалификации не попал даже в заявку на игру.

Реал потерял лишь три очка в турнирной таблице за 11 туров и продолжает быть безоговорочным доминатором Ла Лиги.

Ла Лига, 11-й тур

Реал Мадрид – Валенсия 4:0

Голы: Мбаппе, 19 (пен.), 31, Беллингем, 44, Каррерас, 82

Реал: Куртуа, Каррерас, Вальверде, Гейзен (Асенсио 68), Милитао, Беллингем, Чуамени (Камавинга 46), Гюлер (Себальос 46), Винисиус Жуниор (Родриго 79), Мбаппе (Эндрик 79), Мастантуоно

Валенсия: Агирресабала, Гая, Корреа (Васкес 55), Копете, Таррега, Риоха (Дуро 55), Сантамария, Пепелу (Герра 87), Лопес Ногероль (Джомерт 55), Бельтран (Алмейда 46), Данджума

Предупреждения: Чуамени – Герра

Обзор матча будет доступен на странице события Реал – Валенсия.