Забарный прокомментировал победу ПСЖ над Ниццей: «В итоге мы всё-таки забили»
Украинский защитник помог парижанам не пропустить
около 3 часов назад
Илья Забарный кратко прокомментировал итог матча 11 тура Лиги 1 против Ниццы, в котором ПСЖ сумел вырвать победу на последних секундах добавленного времени со счетом 1:0.
«Ницца — хорошая команда. Было тяжело, но в итоге мы все-таки забили. Мы играли до конца. Я чувствую себя хорошо, я люблю этот клуб, болельщиков, команду, персонал, все стараются мне помочь. Моя задача — сделать все возможное для команды», — сказал Забарный в комментарии RMC Sport.
После 11 туров команда Луиса Энрике набрала 24 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая Марсель на два балла.
В этом сезоне Забарный провел за парижан 13 официальных матчей и отметился одним забитым мячом.
