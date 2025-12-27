Сергей Разумовский

Арсенал довел свою победную серию до пяти матчей. В матче 18-го тура английской Премьер-лиги команда Микеля Артеты на своем поле обыграла Брайтон со счетом 2:1, продолжив стабильный отрезок в конце года.

До этого канониры также брали максимум результата в других встречах: уверенно разобрались с Брюгге (3:0), обыграли Вулверхэмптон (2:1) и Эвертон (1:0), а также прошли Кристал Пэлас в Кубке лиги – основное время завершилось 1:1, после чего Арсенал победил в серии пенальти 8:7. Следующий матч лондонцы проведут 30 декабря, когда сыграют против Астон Виллы.

Победа над Брайтоном позволила Арсеналу набрать 42 очка и снова возглавить турнирную таблицу. «Канониры» обошли Манчестер Сити, у которого 39 очков.

При этом «горожане», несмотря на отставание, также находятся в отличной форме – их серия побед во всех турнирах составляет уже восемь матчей.