Сергей Разумовский

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на выезде победил Ноттингем Форест со счетом 2:1. Для команды Пепа Гвардиолы это стала уже восьмая подряд победа во всех турнирах, а если брать только чемпионат Англии, то серия в АПЛ продолжилась до шести выигранных матчей.

Благодаря этим трём очкам Манчестер Сити набрал 40 пунктов и на момент финального свистка поднялся на первое место в таблице. Однако лидерство оказалось временным: приблизительно через два часа Арсенал также одержал победу и вернул себе вершину, имея 42 балла.

В составе Ноттингем Форест в этот вечер украинского следа на поле не было: Александр Зинченко, ранее выступавший за Манчестер Сити, весь матч провёл на скамейке запасных. Также хозяевам не смог помочь нападающий Крис Вуд – он недавно перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок.

Также интересно, что Манчестер Сити только в последнем матче 2025 года ни разу не попал в створ в первом тайме.