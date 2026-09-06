Сергей Разумовский

В третьем туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома победил Ковентри – 1:0, одержав третью подряд победу в сезоне. Перед матчем хозяева потеряли Нико О'Райлли из-за травмы спины, поэтому в стартовый состав неожиданно попал новичок Энцо Фернандес, приобретенный за 125 миллионов фунтов.

Начало встречи было нервным для «горожан». Авоньи после ошибки Семеньо получил прекрасную возможность открыть счет, но пробил мимо ворот. Вскоре Сити перехватил инициативу: Шерки попал в штангу, а на 26-й минуте Семеньо навесил на Эрлинга Холанда, который головой забил единственный гол матча.

До перерыва хозяева контролировали игру, а Рашворт спас гостей после ударов Холанда и Шерки. После отдыха Сити продолжил давление: Холанд забил второй раз, но арбитры отменили гол из-за офсайда.

К концу встречи Ковентри добавил и едва не сравнял счет. Доннарумма совершил ключевой сейв после удара Симмса с нескольких метров, а затем отбил опасный удар Чауна с рикошетом. Команда Фрэнка Лэмпарда до последних секунд сохраняла интригу, но Манчестер Сити удержал победу.

«Горожане» набрали девять очков и остаются без потерь. Арсенал имеет шесть баллов и матч в запасе.

АПЛ, третий тур

Манчестер Сити – Ковентри 1:0

Голы: Холанд, 26

Манчестер Сити: Доннарумма, Хусанов, Диас, Гейи, Гвардиол, Андерсон, Фернандес (Буадди, 76), Ндиайе (Макейда, 87), Шерки (Фоден, 66), Семеньо, Холанд

Ковентри: Рашворт, Ван Евейк, Аманда, Томас, Пиннок, Дасилва (Хамер, 85), Оньека (Йиренки, 63), Граймс, Рудони (Чауна, 63), Мейсон-Кларк (Томас-Асанте, 71), Авоньи (Симмс, 71)

Предупреждения: Хусанов (90+5) – Ван Евейк (19), Пиннок (90+2)