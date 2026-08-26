Павел Василенко

Нападающий греческого Олимпиакоса и сборной Украины Роман Яремчук близок к возвращению в УПЛ, которую покинул в 2017 году. Об этом сообщает Inside UPL.

На данный момент будущее 30-летнего Романа Яремчука в Пирее под большим вопросом. Украинец не сыграл ни одной минуты в текущем сезоне и не попал в заявку красно-белых на Лигу чемпионов.

Руководство ФК Харьков уже провело предварительные переговоры с агентами нападающего из компании ProStar. Однако финальное слово относительно трансфера остается за самим Яремчуком.

Яремчук стал игроком Олимпиакоса летом 2024 года, а вторую половину сезона 2025/26 отыграл в аренде за французский Лион. Под руководством Паулу Фонсеки украинский нападающий продемонстрировал неплохую результативность, забив пять голов и сделав одну передачу в 14 встречах.

В общем, в составе греческого гранда форвард провел 49 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Вместе с красно-белыми Роман собрал полную коллекцию внутренних трофеев, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Греции. Отметим, что текущий контракт футболиста с пирейским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.