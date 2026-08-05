Сергей Разумовский

Главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар объяснил решение не включать украинского нападающего Романа Яремчука в заявку команды на матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.gr.

Ранее стало известно, что форвард сборной Украины не поможет греческому клубу в противостоянии с нидерландским Неймегеном. Первый матч этого этапа Олимпиакос провел 4 августа на собственном поле и не сумел переиграть соперника (0:0).

По словам Мендилибара, тренерский штаб был вынужден сделать выбор из-за ограничений по количеству легионеров. В заявке Олимпиакоса на еврокубковые матчи есть только 17 мест для иностранных футболистов, поэтому наставник должен был определить игроков, которые, по его мнению, лучше всего помогут команде пройти в следующий раунд.

Мендилибар отметил, что решение не включать Яремчука в заявку было исключительно спортивным. Тренер подчеркнул, что в команде слишком много иностранцев, из-за чего не все футболисты могли попасть в список на матчи Лиги чемпионов.

Отсутствие украинца в заявке не означает автоматически, что он покинет Олимпиакос в ближайшее время. Контракт Яремчука с греческим клубом действителен до 30 июня 2028 года, а сам футболист остается частью команды.

Роман Яремчук присоединился к Олимпиакосу летом 2024 года. Во второй части сезона 2025/26 украинский нападающий выступал на правах аренды за Лион, где получал игровую практику в одном из ведущих чемпионатов Европы.

Всего в составе Олимпиакоса Яремчук провел 49 матчей, забил 14 голов и сделал пять результативных передач. Вместе с греческой командой он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Греции.