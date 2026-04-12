Сергей Разумовский

В 32-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити уверенно обыграл Челси на выезде, одержав разгромную победу с счетом 3:0. Матч на Стэмфорд Бридж до перерыва оставлял интригу, однако во втором тайме команда Пепа Гвардиолы полностью захватила инициативу и не оставила сопернику шансов.

В первой половине встречи Челси сумел сдержать атакующий натиск гостей и не позволил Манчестер Сити открыть счёт. Однако сразу после перерыва ситуация на поле кардинально изменилась. «Горожане» добавили в движении, начали действовать острее в завершающей стадии атак и очень быстро воплотили своё преимущество в забитые мячи.

Счёт в матче был открыт, когда отметился О'Рейлли. Уже через шесть минут преимущество гостей удвоил Ґей, а на 68-й минуте Доку поставил окончательную точку в этом противостоянии. После третьего пропущенного мяча Челси уже не смог вернуть интригу, а Манчестер Сити спокойно довёл встречу до убедительной победы.

Благодаря этому успеху команда Пепа Гвардиолы набрала 64 очка и сократила отставание от Арсенала до шести баллов. В то же время Манчестер Сити имеет ещё один матч в запасе.

АПЛ, 32-й тур

Челси – Манчестер Сити 0:3

Голы: О'Рейлли, 51, Ґей, 57, Доку, 68

Челси: Санчес, Ґюсто (Ачемпонґ, 88), Фофана, Гато, Кукурелья, Сантос (Лавия, 67), Кайседо (Эссугу, 82), Естеван (Ґарначо, 67), Палмер, Нету, Педро (Делап, 82)

Манчестер Сити: Доннарумма, Нунеш, Хусанов, Ґейи, О'Рейлли (Аит-Нури, 64), Силва (Ковачич, 81), Родри, Семеньо, Шерки (Фоден, 76), Доку (Савиньо, 76), Голанд

Предупреждения: Естеван (12), Кукурелья (54), Эссугу (90+9) – Семеньо (38)