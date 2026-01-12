Сергей Разумовский

Реал потерпел поражение от Барселоны в финале Суперкубка Испании – матч завершился со счётом 2:3 в пользу каталонцев. Команды провели напряжённое и результативное противостояние, однако решающие эпизоды на этот раз остались за Барсой, которая лучше реализовала свои моменты в атаке.

Главным героем встречи в составе Барселоны стал Рафинья: бразилец оформил дубль и стал ключевым фактором победы. Ещё один мяч за каталонцев забил Роберт Левандовски, который добавил результативности в самый важный момент. Реал ответил двумя голами – отличились Винисиус и Гарсия, но этого оказалось недостаточно, чтобы сравнять счёт или перевернуть игру в свою пользу.

Отдельное внимание после финала привлекла статистика нападающего Реала Килиана Мбаппе в матчах против Барселоны. Для французского форварда это Эль Класико стало уже шестым в карьере, и его баланс пока неутешителен: пять поражений при одной лишь победе. Несмотря на статус одного из ярчайших игроков современности, именно противостояния с Барселоной для него нередко складываются тяжело с точки зрения командного результата.

В то же время до этого матча Мбаппе имел довольно впечатляющую личную серию в встречах с Барселоной. Француз забивал в четырёх подряд поединках против каталонского клуба, суммарно записав на свой счёт шесть голов в этих матчах. В финале Суперкубка он начал игру на скамейке запасных и появился на поле лишь на 76-й минуте, поэтому повлиять на ход событий в полном объёме ему было сложнее.

