Сергей Разумовский

Лацио официально объявил о назначении Дженнаро Гаттузо новым главным тренером первой команды. Итальянский специалист возглавит римский клуб и будет отвечать за подготовку команды к следующим матчам в Серии А и еврокубковых турнирах.

В клубе сообщили, что руководство приняло решение доверить Гаттузо работу с основным составом, рассчитывая на его значительный футбольный опыт, профессионализм, лидерские качества и решительность в достижении поставленных спортивных целей.

Представители Лацио поприветствовали нового наставника с назначением и выразили уверенность, что его знания футбола, характер победителя и требовательность к себе и игрокам помогут команде сделать шаг вперед. В Риме ожидают, что под руководством Гаттузо команда сможет стабильно прогрессировать, улучшить результаты в чемпионате Италии и успешно выступать на международной арене.

Для самого Гаттузо работа в Лацио станет очередным важным этапом в тренерской карьере. Бывший полузащитник сборной Италии и Милана уже имеет опыт работы с рядом клубов, а теперь получит новый вызов в одном из самых известных клубов Серии А.

Однако предыдущий свой опыт Гаттузо вряд ли занесет себе в актив, ведь под его руководством сборная Италии сенсационно в третий раз подряд не пробилась на чемпионат мира.