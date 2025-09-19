Не Ребров. "Панатинаикос" возглавит известный португальский тренер
Греческий клуб ищет нового тренера команды
42 минуты назад
Все указывает на то, что возвращение Фернанду Сантуша произойдет быстрее, чем ожидалось. Сообщается, что португальский тренер возглавляет список желаний греческого гиганта.
Неудачный путь Фернанду Сантуша в сборной Азербайджана завершился в начале сентября. Его команда потерпела две ничьи и девять поражений. Он провел более года без единой победы и набирал в среднем 0,18 очка за игру.
Согласно информации zankaspor.com, поиск нового клуба для 70-летнего специалиста не займет много времени. Кажется, он уже нашел кого-то, кто заинтересован в сотрудничестве с известным тренером. Если все пойдет по плану, Сантуш вернется в Грецию.
Панатинаикос рассматривает возможность найма бывшего тренера сборной Португалии. После неудачного начала сезона Руй Витория покинул тренерский пост. Команда под руководством португальцев начала новый сезон с ничьей и поражения в чемпионате.
Если предположения СМИ подтвердятся, португальский тренер вернется в Панатинаикос после 23 лет отсутствия. Сантуш уже был ответственным за результаты команды в 2002 году. Позже он также руководил афинским АЕКом.
Ранее была информация, что Панатинаикос заинтересован в услугах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.