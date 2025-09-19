Павел Василенко

Все указывает на то, что возвращение Фернанду Сантуша произойдет быстрее, чем ожидалось. Сообщается, что португальский тренер возглавляет список желаний греческого гиганта.

Неудачный путь Фернанду Сантуша в сборной Азербайджана завершился в начале сентября. Его команда потерпела две ничьи и девять поражений. Он провел более года без единой победы и набирал в среднем 0,18 очка за игру.

Согласно информации zankaspor.com, поиск нового клуба для 70-летнего специалиста не займет много времени. Кажется, он уже нашел кого-то, кто заинтересован в сотрудничестве с известным тренером. Если все пойдет по плану, Сантуш вернется в Грецию.

Панатинаикос рассматривает возможность найма бывшего тренера сборной Португалии. После неудачного начала сезона Руй Витория покинул тренерский пост. Команда под руководством португальцев начала новый сезон с ничьей и поражения в чемпионате.

Если предположения СМИ подтвердятся, португальский тренер вернется в Панатинаикос после 23 лет отсутствия. Сантуш уже был ответственным за результаты команды в 2002 году. Позже он также руководил афинским АЕКом.

Ранее была информация, что Панатинаикос заинтересован в услугах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.