Павел Василенко

АФФА не обсуждала с уже бывшим наставником сборной Азербайджана Фернанду Сантушем компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Как сообщает azerisport.com, этот вопрос будет решать его менеджер, который вскоре должен прилететь в Баку. Руководство ассоциации будет решать с представителем португальца вопрос компенсации. Также неизвестно, будет ли менеджер Сантуша требовать полную сумму или, учитывая все обстоятельства, поступит благоразумно.

Под руководством Сантуша сборная Азербайджана провела 11 матчей, проиграв в 9 из них и дважды сыграв вничью.

Матч квалификации на чемпионат мира-2026 Азербайджан – Украина пройдет во вторник, 9 сентября, и начнется в 19:00 на стадионе в Баку.

В первом туре сборная Украины уступила команде Франции (0:2), а Азербайджан потерпел фиаско в поединке с Исландией (0:5).