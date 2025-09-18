Ребров уходит из сборной Украины ради обидчика Шахтера? Сам тренер дал ответ
После двух туров отбора на чемпионат мира-2026 у «сине-желтых» всего одно очко
Главного тренера Сергея Реброва рассматривают среди кандидатов на должность наставника греческого Панатинаикоса. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в местных медиа.
После отставки Руи Витории клуб начал поиски нового тренера, а временно команду будет возглавлять Христос Контис. При этом, по информации SDNA, с украинским специалистом якобы уже состоялись первые контакты.
Оперативно на эту информацию отреагировал сам Ребров. Тренер «сине-жёлтых» опроверг слухи.
У них и спросите, у греческих журналистов, что они такое пишут. У меня действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола, как я могу вести переговоры с другим клубом? Это все слухи. Мне интересно работать со сборной Украины, – заявил Ребров в комментарии «Украинскому футболу».
Напомним, сборная Украины сенсационно упустила победу над Азербайджаном (1:1). Таким образом, после двух туров квалификации на чемпионат мира-2026 у «сине-жёлтых» лишь одно очко в группе D. Команда по очкам не опережает никого из соперников. Опережает азербайджанцев лишь по дополнительным показателям.