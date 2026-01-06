Павел Василенко

Будущий наставник лондонского Челси Лиам Росеньор впервые публично прокомментировал свое назначение и раскрыл детали переговоров с клубом. По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже достигли полной договоренности, и официальное объявление — лишь вопрос времени. Сам специалист подтвердил: контракт еще не подписан, но все условия согласованы устно.

«Я еще не поставил подпись под соглашением, но с Челси мы договорились. Все детали согласованы, и, вероятно, все будет завершено в ближайшие часы», – заявил Росеньор.

Англичанин признался, что предложение от синих стало для него шансом всей жизни. Работа на «Стэмфорд Бридж» означает не только профессиональный вызов, но и возвращение домой после длительного периода за границей.

«Работать в таком клубе – невероятная возможность, от которой я не мог отказаться. Я возвращаюсь в родной город, и моя семья снова будет рядом. Это важно, ведь я многим жертвовал, находясь далеко от детей», – признался тренер.

Росеньор также тепло попрощался со Страсбургом, где, по его словам, провел лучшие 18 месяцев в карьере. Он подчеркнул, что его успех не остался незамеченным: интерес к нему проявляли и другие клубы, в частности из Лиги чемпионов.

«Меня хотели не только в Челси, другие клубы Лиги чемпионов также хотели меня видеть, но я не имел права упустить такой шанс», – подытожил будущий руководитель лондонцев.

С 2024 года Росеньор возглавлял Страсбург и привел команду к историческому выходу в Лигу конференций, что и открыло ему двери к большому английскому гранду.