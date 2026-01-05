И. о. главного тренера Челси Каллум Макфарлейн подвел итоги центрального матча 20 тура АПЛ против Манчестер Сити (1:1). Его слова приводит ВВС.

Это было потрясающе, все, о чем только можно мечтать. Пеп Гвардиола, игра в АПЛ - потрясающе. Я очень горжусь игрой команды, даже если бы мы не забили этот гол – думаю, ребята проявили характер, особенно во втором тайме, – я был бы счастлив, несмотря ни на что. Еще лучше, что мы сравняли счет - мне показалось, что мы этого заслуживали.

Последние 2 дня все мысли были о победе в этом матче. Да, нам это не удалось, но мы все очень гордимся этим выступлением. Мы верили, что сможем приехать сюда и победить.

Он один из лучших тренеров, которые когда-либо достигали этого, и это, казалось, было главной темой игры, но я не думаю, что так должно быть. Речь должна идти о игроках и о том, насколько они были хороши. Нужно говорить не обо мне, а о хорошей игре этих ребят на фоне всего, что происходит - сказал Макфарлейн.