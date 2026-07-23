Динамо – ПАОК. Где посмотреть трансляцию матча отбора Лиги Европы
Поединок пройдет в Польше
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: ФК Динамо
Сегодня киевское Динамо и греческий ПАОК сыграют первый матч во втором раунде отбора Лиги Европы. Встреча пройдет в польском Люблине.
Где и когда смотреть матч второго раунда квалификации Лиги Европы Динамо – ПАОК
- Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
- В Украине прямую трансляцию поединка покажет телеканал 2+2.
В случае успешного результата в противостоянии с греческим соперником, столичная команда в третьем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с победителем пары Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия).
Если же Динамо не сможет преодолеть барьер в виде ПАОКа, то продолжит свой путь в Лиге конференций. В третьем раунде отбора третьего по силе еврокубка киевляне в таком случае сыграют с проигравшим пары Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария).
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