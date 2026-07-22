«Нет окончательного понимания, как будет играть ПАОК»: Костюк — о разборе соперника в Лиге Европы
Игра состоится 23 июля
около 1 часа назадПодписаться в
Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк оценил готовность команды к первому матчу 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа. Слова приводит пресс-служба Динамо Киев.
Наставник отметил, что из-за смены главного тренера соперника анализировать греческий клуб было непросто:
Конечно, мы изучали ПАОК. С приходом нового главного тренера информации не так много, так как у команды изменилась стратегия. Мы разобрали заявления главного тренера, проанализировали товарищеские матчи, ведь можно отследить новый рисунок игры.
На данный момент нет окончательного понимания, как будет играть ПАОК, но мы готовимся к разным тактическим схемам с различными вариантами применения игроков, разбираем каждого футболиста индивидуально.
Также тренер бело-синих обозначил кадровое состояние в команде накануне игры:
Михайленко и Тимчик тренируются по индивидуальной программе. Лонвейк находится в общей группе и готовится к игре.
Что касается травмированного левого защитника Константина Вивчаренко, тренер добавил, что игрок сначала должен пройти углубленное медицинское обследование, после которого станет понятна сложность повреждения и сроки его восстановления.
Первая игра против ПАОКа пройдет, 23 июля, в польском Люблине. Начало – в 20.00.