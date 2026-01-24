Сергей Разумовский

Челси оштрафовали на 150 тысяч фунтов за поведение представителей клуба во время матча 18-го тура английской Премьер-лиги против Астон Виллы, который завершился поражением лондонцев со счетом 1:2. О санкциях сообщает The Guardian.

Инцидент произошел после финального свистка встречи, состоявшейся 27 декабря. По информации источника, кто-то из технической зоны Челси бросил бутылку в направлении скамейки запасных Астон Виллы. Футбольная ассоциация Англии наказала клуб за нарушение, сформулированное как неспособность контролировать игроков и персонал, находящихся в зоне ответственности команды во время матча.

Матч с Астон Виллой стал предпоследним для Энцо Марески на посту главного тренера Челси. После кадровых изменений команду возглавил Лиер Росеньор, который теперь отвечает за подготовку и результаты лондонцев во второй части сезона.

Отдельно напомним, что ранее появлялась информация о еще одном процессе с участием клуба: Футбольная ассоциация Англии начала рассмотрение допингового дела украинского вингера Челси Михаила Мудрика. Сообщалось, что решение по этому делу может быть принято уже в ближайшее время.