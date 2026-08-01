Сергей Разумовский

Полузащитник Шахтера Антон Глущенко продолжит карьеру в Зоре. Донецкий клуб отдал 22-летнего футболиста в аренду луганчанам до завершения сезона-2026/27. О договоренности официально объявили пресс-службы обеих команд.

Глущенко начинал футбольный путь в харьковском Металлисте, а в 2017 году присоединился к академии Шахтера. За юношескую команду дончан он выступал в Юношеской лиге чемпионов, где провел 13 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Один из мячей Антон забил в поединке против мадридского Реала.

Дебют полузащитника за основной состав Шахтера состоялся 4 июня 2023 года. Всего за первую команду он сыграл 13 матчей, отличился четырьмя голами и сделал один ассист. В отдельной статистике клуба указано семь поединков и три забитых мяча, в том числе два матча в Лиге конференций.

Также Глущенко защищал цвета Ворсклы, за которую провел восемь встреч и забил один гол. В прошлом сезоне футболист выступал за Кудривку на правах аренды – 14 матчей, один гол и один ассист. На международном уровне он вызывался в юношеские сборные Украины.

В предыдущем сезоне Зоря завершила чемпионат УПЛ на восьмой позиции. Этот чемпионат луганчане начали с победы над Колосом (2:0).