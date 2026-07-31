УПЛ стартовала! Заря в большинстве победила Колос
Подопечные Виктора Скрипника заработали три очка
Фото - ФК Колос
Луганская Заря и коваливский Колос открыли новый сезон Украинской Премьер-лиги. Матч прошел в Киеве и завершился победой команды Виктора Скрипника со счетом 2:0.
На 8-й минуте Колос остался в меньшинстве после удаления защитника Никиты Бурды. Заря дожала коваливцев во втором тайме. На 70-й минуте отличился Пилип Будковский, а на 82-й – Федор Задорожный.
УПЛ, 1-й тур
Заря – Колос – 2:0
Голы: Будковский, 70, Задорожный, 82.