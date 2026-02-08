Павел Василенко

Новичок Ливерпуля Жереми Жаке оказался в центре тревожных новостей еще до своего официального переезда на «Энфилд». 20-летний французский защитник получил серьезную травму во время матча чемпионата Франции, что может надолго выбить его из игры.

Жаке, который сейчас выступает за Ренн на правах аренды до окончания сезона, неудачно упал во втором тайме поединка Лиги 1 против Ланса. Встреча завершилась поражением его команды со счетом 1:3, а сам футболист травмировал плечо. После матча игрока немедленно отправили на дополнительные медицинские обследования, которые должны определить степень повреждения и ориентировочные сроки восстановления.

Травма вызывает беспокойство и в лагере Ливерпуля, ведь мерсисайдцы уже договорились о трансфере Жаке. По информации британских СМИ, английский гранд заплатит около 60 миллионов фунтов стерлингов за перспективного центрбека, который присоединится к команде летом.

Ситуация с обороной красных усложняется еще больше на фоне кадровых потерь. В ближайшем матче Английской Премьер-лиги против Манчестер Сити команде не помогут сразу несколько защитников – Джованни Леони, Джо Гомес, Джереми Фримпонг и Коннор Брэдли, которые также находятся в лазарете. Таким образом, травма Жаке лишь подчеркивает глубину проблем Ливерпуля в защитной линии.